Der Weltmeister bewies gegen den Europameister Nervenstärke: Frankreich hat mit einem 1:0-Auswärtssieg im Spitzenspiel in Portugal als erstes Team die "Final-Four"-Endrunde der Nations League im Oktober 2021 erreicht. Trotz Verletzungssorgen und dem Ausfall von Topstürmer Kylian Mbappé (Paris SG), der noch immer an den Folgen einer Muskelblessur im Oberschenkel leidet, setzten sich Les Bleus gegen Portugal mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo durch.

Die Portugiesen, die 2019 erster Gewinner der Nations League waren, haben nach der Heimniederlage keine Chance mehr auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Bei Frankreich standen in Lissabon gleich drei Spieler des FC Bayern - Lucas Hernández, Benjamin Pavard und Kingsley Coman - in der Startelf. In der 59. Minute wurde zudem Mönchengladbachs Stürmer Marcus Thuram, der erst in der Vorwoche sein Länderspiel-Debüt gefeiert hatte, für Coman eingewechselt. Durch den Siegtreffer von N'Golo Kanté vom FC Chelsea (54. Minute) gelang auch Wiedergutmachung für die 0:2-Heimniederlage im Testspiel gegen Finnland am vergangenen Mittwoch.

"Der Sieg ist verdient", sagte Frankreichs Cheftrainer Didier Deschamps, "wir wollten unbedingt heute die Entscheidung erzwingen." Der Erfolg, der den bei Punktgleichheit zählenden Direktvergleich gegen Portugal entschied, erfülle ihn "mit Stolz. Es sind schwierige Zeiten, aber wir haben uns als Einheit präsentiert". Bayern-Verteidiger Hernández schwärmte: "Wir haben ein super Spiel gemacht."