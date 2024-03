Nächster herber Dämpfer für den Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): Auch die U17-Junioren haben am Dienstag auf dramatische Weise die Teilnahme an der EM-Endrunde 2024 verpasst. Deutschland, in dieser Altersklasse nach den großen Erfolgen des Vorjahres amtierender Welt- und Europameister, unterlag im abschließenden Qualifikationsspiel Gastgeber Portugal mit 2:3 (0:1) und musste in letzter Minute auch Kroatien in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Die Kroaten gewannen ihr letztes Spiel unerwartet deutlich gegen Irland mit 5:0.

Das Anschlusstor zum 2:3 durch Dennis Husser (Hannover 96) in der 90. Minute hätte den DFB-Junioren beinahe noch für Platz zwei in der Gruppe gereicht. Doch weil die Kroaten, die bis zur 80. Minute gegen Irland lediglich 2:0 geführt hatten, in der sechsten Nachspielminute das 5:0 nachlegten, hatten sie am Ende gegenüber der punktgleichen DFB-Auswahl das bessere Torverhältnis. Damit findet die EM in Zypern (20. Mai bis 5. Juni) ohne das Team des neuen DFB-U17-Trainers Michael Prus statt. 2023 hatten die deutschen U17-Junioren die EM in Ungarn gewonnen und sich später unter dem künftigen Frauen-Bundestrainer Christian Wück in Indonesien sogar zum Weltmeister gekrönt.

Für den Nachwuchs des DFB ist es der dritte Rückschlag innerhalb weniger Tage. Zuvor hatten bereits die U19-Junioren und die U17-Juniorinnen die Teilnahme an ihren EM-Endrunden verpasst.