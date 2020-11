Mike Tyson steigt noch einmal in den Ring - gegen Roy Jones jr., eine andere 90er-Box-Legende. Was treibt den einst "bösesten Mann auf dem Planeten" dazu, seine Gesundheit und den schlechten Ruf zu riskieren?

Von David Pfeifer

Es gab eine Zeit, da konnte Mike Tyson nicht mehr Mike Tyson sein. Die Sensation im Boxring, Iron Mike, der jüngste Schwergewichtsweltmeister der Geschichte, der unbestrittene Champion einer Generation, war zu müde und zu langsam, um noch Angst und Schrecken zu verbreiten. Er sah zwar noch so aus wie Mike Tyson, inklusive der auffälligen Tätowierung um das linke Auge. Aber aus dem einstmals "bösesten Mann auf dem Planeten" (Selbstbeschreibung) wurde ein mittelalter Mann, der zu weite Jacketts über einem mächtigen Bauch trug und der keine Ahnung hatte, was er mit seiner verbliebenen Lebenszeit noch anfangen könnte. Er war pleite, wurde wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt, mit Kokain erwischt, solche Sachen. Das war 2007.

Zwei Jahre später kam "The Hangover" in die Kinos, eine weltweit erfolgreiche Komödie über einen Junggesellenabschied, der aus dem Ruder läuft. Unter anderem klauen die Feiernden einen Tiger von Mike Tyson, der in dem Film die Parodie seiner selbst spielt. Tyson singt in einer der lustigsten Szenen des Films laut und krächzend "In the air tonight" mit, spielt Luft-Schlagzeug und schlägt einen der Typen mit einer schnellen Rechten zu Boden. Woraufhin ein anderer bewundernd kommentiert: "Er hat es immer noch drauf!"

Ob Mike Tyson es wirklich noch drauf hat mit mittlerweile 54 Jahren, wird sich mehr als zehn Jahre später zeigen, wenn er an diesem Samstag in Los Angeles wieder in den Ring steigt, gegen Roy Jones jr., auch schon 51 Jahre alt. Jones war, wie Tyson, eine prägende Gestalt der Boxwelt in den 90er-Jahren. Während Tyson vor allem verehrt und gefürchtet wurde, weil er seine Gegner in wenigen Runden zerstörte, galt Roy Jones jr. als bester Boxer "Pound for Pound", also über alle Gewichtsklassen und Verbände hinweg. Vor allem in seinen angestammten Gewichtsklassen, dem Mittel- und Supermittelgewicht, war Jones lange Zeit unschlagbar, fast sogar unberührbar. In ihrer Hoch-Zeit lagen die Gewichtsklassen der beiden Ausnahmeboxer zu weit auseinander. Heute ist dieser Kampf für diejenigen Menschen, die sich in den 90er-Jahren nachts den Wecker gestellt haben, um den beiden bei der Arbeit zuzusehen, eine Sensation. Tyson gab am vergangenen Montag per Instagram bekannt, dass die Begegnung bereits alle "Pay-per-View"-Rekorde in den USA brechen würde. Was er damit wohl sagen wollte: ich habe es immer noch drauf.

Es soll ein Schaukampf werden, eher der Tradition der All-Star-Movies im Stil der "Expendables"-Serie verpflichtet. Im "Expendables"-Franchise versammelt Sylvester Stallone die Action-Helden der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre, Stallone trifft dort auf Schwarzenegger, seinen einstigen Erzrivalen und heutigen Kumpel, Chuck Norris auf Bruce Willis und so weiter. Einzeln können sie vielleicht nicht mehr genug Testosteron produzieren, um die Kinos zu füllen, aber als Ensemble ziehen sie die alten Fans und gleichzeitig neues Publikum an.

In den Vorkämpfen zum Duell Tyson vs. Jones werden sich ein paar Youtube-Stars vermöbeln, die kaum boxen können, dafür aber Zielgruppen locken, die hinterher mehr mit den Namen Mike Tyson und Roy Jones jr. anfangen können. Das Ganze ist vor allem Marketing. Einerseits für die Social-Media-Plattform "Triller", die sich als Tiktok-Konkurrenz etablieren möchte, andererseits für die alten, aber noch nicht vergessenen Krieger. Tyson hat 15 Jahre nicht mehr professionell gekämpft, zum Ende seiner Karriere, als er schon ein paar Mal verloren hatte, aber dringend Geld brauchte, stand sogar schon einmal eine Begegnung mit Roy Jones jr. im Raum, der damals ins Schwergewicht aufgestiegen war. Aber dazu kam es nicht mehr.

Er sieht fast so beeindruckend aus wie früher

Natürlich hoffen die Fans nun, dass Tyson und Jones einen starken Kampf abliefern. Die beiden treten zwar in Zwei-Minuten-Runden gegeneinander an, so wie bei den alten Herren im sogenannten Masterclass-Boxen üblich, dafür aber ohne einen Kopfschutz. Und Jones erinnerte vorab in einer Pressekonferenz daran: "Der letzte Kerl, der einen Schaukampf mit Mike Tyson machen wollte, ging in der ersten Runde zu Boden."

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Tyson seit einigen Wochen Videos, die ihn beim Training zeigen. Zuerst noch mit grauem Bart und einem Bäuchlein. Dann immer fitter, glatt rasiert, schließlich in den schwarzen Shorts, so wie man ihn kannte, wie er in hoher Geschwindigkeit und Härte seine Haken und Doubletten schlägt. Er sieht fast so beeindruckend aus wie früher. Die Frage ist, ob er auch im Ring wieder Angst und Schrecken verbreiten kann.

Nach "The Hangover" trat Tyson weiter als Tyson auf, er schrieb zwei Bücher über sein Leben, das erste mit dem Titel "Undisputed Truth" wurde von Spike Lee als Theaterstück adaptiert, es lief am Broadway und ging erfolgreich auf Tournee, die Hauptrolle spielte: Mike Tyson. Er erscheint weiter in Fernsehshows und Filmen und hat, wie jeder halbwegs prominente Mensch derzeit, einen eigenen Podcast: "Hotboxing with Mike Tyson". Darin plaudert Tyson mit anderen Berühmtheiten ein wenig Dampf, und das ist durchaus wörtlich gemeint, denn Hotboxing ist der Fachbegriff für eine Kiffer-Technik, bei der man Gras in einem geschlossenen Raum raucht, damit sich der Effekt verstärkt. Eine Marihuana-Farm namens "Tyson Ranch" betreibt er im Übrigen auch. Sein Name wurde zur Marke.

In einer "Hotboxing with Mike Tyson"-Podcast-Folge ist der Schauspieler William Shatner zu Gast, der klug und interessiert genug ist, um sich nicht in eigene Eitelkeiten und "Star Trek"-Anekdoten zu verheddern, sondern seinerseits Tyson zu befragen. Und hier zeigt sich auch, was Tyson außerhalb des Boxrings von vielen ehemaligen Champions unterscheidet. Er ist ein guter Erzähler und Erklärer geworden. Erlebt hat er dafür genug.

Tyson war ja nicht nur Schwergewichtsweltmeister, er hat seine vierjährige Tochter bei einem schrecklichen Haushaltsunfall verloren, er brachte einen Drogen- und Alkoholentzug hinter sich, hat über 300 Millionen US-Dollar zusammengeboxt und wieder verloren, war in diversen Therapien und hat sich seine Innereien nicht nur von der Seele geschrieben, sondern auch noch in einem fast schon zu intimen Dokumentar-Film erzählt - der Titel: "Tyson".

Einige ehemalige Profiboxer verbringen die vielen Jahre nach ihrem Abschied aus dem Ring damit zu erzählen, wie aufregend die wenigen Jahre im Ring waren. Mike Tyson aber erklärt, warum er so war, wie er war, und was man daraus für das Leben lernen kann. Warum er damals sagte, dass er die Kinder seiner Gegner fressen wolle und wieso er die meisten Kontrahenten in wenigen Runden zerstörte.

Wenn William Shatner also fragt, woher die Wut kam, antwortet Tyson ganz gelassen und vielleicht auch bekifft, "es war keine Wut. Es sollte nur so aussehen. Ich wollte, dass meine Gegner sich fürchten, wenn sie mit mir in den Ring steigen." Shatner und Tyson stellen im Gespräch rasch fest, dass sie dieselben Ängste und Sorgen hatten, geliebt werden wollten, geachtet, aber vor allem sehr gut darin waren, ein bestimmtes Bild abzugeben.

Mike Tyson und Captain Kirk sind beides Darstellungen, die Menschen bis heute in ihren Bann ziehen, sie sind Figuren der popkulturellen Geschichte, so wie Stallone und Schwarzenegger. "Ich wollte niemanden weh tun", gesteht Tyson also Captain Kirk, und darin unterscheidet er sich nicht von den allermeisten Boxern, die vor allem gewinnen wollen, ohne jemandem ernsthaft Schaden zuzufügen. "Aber meine Gegner und das Publikum sollten es glauben", so erinnert sich der alte Krieger, der nun noch einmal gegen einen anderen alten Krieger in den Ring steigen wird, nicht so sehr, um sich weh zu tun, eher im Gegenteil, aus alter Verbundenheit. Und man ahnt, wenn man dem alten Tyson zuhört, dass auch der junge Tyson vor allem der unbestritten beste Tyson-Darsteller war, den es je gab.