Evans Chebet und Peres Jepchirchir haben beim Boston-Marathon für kenianische Erfolge gesorgt. Chebet, 33, gewann in 2:06:51 Stunden, der drittbesten Siegerzeit in der 125-jährigen Geschichte des Rennens. Platz zwei und drei gingen durch Lawrence Cherono (2:07:21) und Benson Kipruto (2:07:27) ebenfalls an Kenia. Bei den Frauen erzielte Jepchirchir, die Olympiasiegerin von Tokio, in 2:21:01 Stunden nach einem packenden Schlussspurt ebenfalls die drittbeste Zeit einer Siegerin. Knapp hinter ihr kam Ababel Yeshaneh aus Äthiopien (2:21:05) auf Rang zwei. Die bereits 42 Jahre alte Edna Kiplagat (Kenia), Weltmeisterin von 2011 und 2013, wurde Vierte (2:21:40).