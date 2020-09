Wegen der Suspendierung von Stürmer Adam Szalai sind die Profis des Fußball-Bundesligisten Mainz 05 am Mittwoch in einen Trainingsstreik getreten. Der Verein bestätigte am Abend einen entsprechenden Bericht der Bild. Demnach soll das Team geschlossen die Rücknahme des Rauswurfs von Szalai fordern. Der 32 Jahre alte Ungar war am Montag vom Mannschaftstraining freigestellt worden. Die Mainzer hatten für die Trennung von Szalai sportliche Gründe angegeben. Laut Kicker soll es jedoch zu einem Eklat mit Trainer Achim Beierlorzer gekommen sein.