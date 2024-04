Olympiasiegerin Peres Jepchirchir hat den London-Marathon gewonnen und einen Rekord in einem reinen Frauen-Rennen aufgestellt. Die 30 Jahre alte Kenianerin siegte über die 42,195 Kilometer in 2:16:16 Stunden und blieb unter der bisherigen Bestmarke von Mary Keitany. Die Kenianerin war vor sieben Jahren in der britischen Hauptstadt 2:17:01 Stunden gelaufen. Schnellste Marathonläuferin bleibt Tigst Assefa. Die Äthiopierin hatte den Weltrekord für ein Rennen mit einem gemischten Feld im September 2023 in Berlin auf 2:11:53 Stunden geschraubt.