Berauscht vom nächsten statistischen Meilenstein seiner Karriere nahm Lionel Messi sofort weitere Großtaten ins Visier: "Hoffentlich können wir noch viele Momente wie diese miteinander teilen", schrieb der Anführer der argentinischen Weltmeister bei Instagram, "möge der Wahnsinn niemals enden!" Zuvor hatte Messi als erst dritter Fußballer überhaupt die Schallmauer von 100 Länderspieltoren durchbrochen. Beim 7:0- Sieg gegen Curaçao im Rahmen der Feierlichkeiten des WM-Triumphs von Katar schraubte der 35 Jahre alte Kapitän seine Bilanz auf 102 Tore für Argentinien.

Auf dem Platz reagierte er wie immer: Beim Jubel richtete Messi beide Zeigefinger und den Blick gen Himmel. Messi habe sich "mit der Wucht eines Hurrikans verewigt", schrieb die Zeitung La Nacion ehrfurchtsvoll. In seinem 174. Länderspiel glückte Messi in Santiago del Estero sein bisher schnellster Dreierpack im Nationaltrikot (20./33./37.). In der weltweiten Rekordtorjägerliste liegen nur der Iraner Ali Daei (109 Tore/149 Länderspiele) und sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo (122/198) vor ihm. Von Verbandschef Claudio Tapia wurde Messi mit einer Plakette geehrt, danach ging es mit Teamkollegen und WM-Pokal auf die nächste Ehrenrunde.