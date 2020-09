Der tschechische Nationalstürmer Patrik Schick, 24, hat den Medizincheck beim Bundesligisten Bayer Leverkusen absolviert. Der Angreifer von AS Rom, der zuletzt an RB Leipzig ausgeliehen war, soll für eine Ablöse von 25 Millionen Euro, die sich durch Bonuszahlungen auf 29 Millionen Euro erhöhen könnte, zur Werkself wechseln. Aufgrund eines Corona-Falls in der tschechischen Elf hatte sich der Transfer verzögert, denn Schick war zuletzt unter präventive Quarantäne gestellt worden. Schick soll in Leverkusen Kevin Volland ersetzen, der zu AS Monaco gewechselt ist. Leipzig wollte Schick behalten, war aber nicht bereit, Roms Forderungen zu erfüllen.