Der kolumbianische Nationalspieler Santiago Arias, 28, hat am Mittwoch den Medizincheck beim Bundesligisten Bayer Leverkusen absolviert. Der Transfer des Rechtsverteidigers von Atlético Madrid stand damit unmittelbar bevor. Angeblich soll es ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption über zehn bis zwölf Millionen Euro geben. Arias hat in Madrid noch einen Vertrag bis 2023, ist bei Atlético aber nur zweite Wahl hinter Englands Nationalspieler Kieran Trippier. In 50 Pflichtspielen kam Arias in der Vorsaison 18 Mal zum Einsatz, dann aber meist über 90 Minuten - wie beim 1:2 in der Champions-League-Vorrunde in Leverkusen. Bayer hat derzeit zwar zwei Rechtsverteidiger im Kader. Doch Kapitän Lars Bender ist sehr verletzungsanfällig, und auf Mitchell Weiser scheint Trainer Peter Bosz nicht mehr zu vertrauen.