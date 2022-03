Leon Draisaitl steht wieder an der Spitze der Torjägerliste der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Der 26-Jährige von den Edmonton Oilers kommt nach 67 Spielen auf 48 Saisontore. Am Montagabend (Ortszeit) traf Draisaitl zum 6:1-Endstand gegen die Arizona Coyotes. Am Mittwoch gastieren die Oilers bei den Los Angeles Kings, dem Klub des ehemaligen Bundestrainers Marco Sturm, den Draisaitl als deutscher NHL-Rekordtorschütze abgelöst hat. Draisaitl hat in 545 Spielen der regulären Saison 247 Treffer erzielt, Sturm kommt auf 242 Tore in 938 Spielen.