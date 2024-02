Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl hat seine schon seit längerer Zeit ruhende Karriere offiziell beendet. Am Freitag im Rahmen der Kugelstoß-Wettbewerbe bei den deutschen Hallenmeisterschaften wird er in Leipzig verabschiedet.

Der letzte Wettkampf Storls liegt bereits 20 Monate zurück. Nach seinem Bandscheibenvorfall im Jahr 2021 sei es schwierig geworden, sagte Storl, 33, in einer Mitteilung des Deutschen Leichtathletik-Verbands und betonte: "Irgendwann steht das, was du riskierst, nicht mehr im Verhältnis zu dem, was du gewinnen kannst."

2011 wurde er in Daegu in Südkorea mit 21,78 Metern jüngster Kugelstoß-Weltmeister, er verteidigte den Titel zwei Jahre später in Moskau. Insgesamt sammelte der Athlet des SC DHfK Leipzig 19 internationale Medaillen und gehörte über viele Jahre zu den Besten der deutschen Leichtathletik. "Ich bin schon sehr zufrieden, ich habe ja ganz schön was erreicht", sagte Storl. Er habe das Leben als Sportler genossen: "Das war schon sehr schön, man hat so viele Möglichkeiten und Freiheiten." Inzwischen steht die Familie im Mittelpunkt, Storls Ehefrau erwartet das vierte Kind. "Am dankbarsten bin ich meiner Frau und meinen Kindern, dass sie mich auf diesem Weg unterstützt und begleitet haben", betonte er.

Der Olympia-Zweite von 2012 war auch viermal Europameister, davon im Freien dreimal in Serie. Allerdings dominierten in den vergangenen Jahren die Drehstoßer das Geschehen, während Storl an der gewohnten Angleittechnik festhielt. Die letzte internationale Medaille gewann er 2019 als Zweiter der Hallen-EM. Seinen letzten von 19 deutschen Meistertiteln sicherte sich der Bundespolizist 2022 am Brandenburger Tor in Berlin mit 20,32 Metern. Seine Bestweite erreichte er 2015 mit 22,20 Metern; der vom Amerikaner Ryan Crouser gehaltene Weltrekord steht inzwischen bei 23,56 Metern.

Die Wettbewerbe am Freitag bei den nationalen Hallenmeisterschaften wird Storl im Livestream des Deutschen Leichtathletik-Verbandes als Co-Kommentator begleiten.