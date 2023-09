Die Leichtathleten zeigen sich beim Saisonfinale der Diamond League in Eugene noch mal in Rekordlaune. Besonders im Fokus: der Norweger Jakob Ingebrigtsen.

Der norwegische Ausnahmeläufer Jakob Ingebrigtsen hat beim Diamond-League-Finale der Leichtathleten in Eugene/Oregon einen der ältesten Europarekorde unterboten. Über die Meile gewann der aktuelle 1500-Meter-Olympiasieger in 3:43,73 Minuten und blieb rund zweieinhalb Sekunden unter der Bestmarke des Briten Steve Cram aus dem Jahr 1985. Den Weltrekord des Marokkaners Hicham El Guerrouj, der seit 24 Jahren bei 3:43,13 Minuten steht, verpasste der 22-Jährige nur um sechs Zehntelsekunden. Ingebrigtsen, der bei den Weltmeisterschaften in Budapest über 5000 Meter Gold gewonnen hatte, hatte in dieser Saison bereits den Europarekord über 1500 Meter auf 3:27,14 Minuten gedrückt.

Trotz des späten Zeitpunkts reichten viele Athleten am ersten von zwei Finaltagen in Eugene Topleistungen ein. Winfred Yavi aus Bahrain gewann über 3000 Meter Hindernis in 8:50,66 Minuten und damit in der zweitschnellsten Zeit der Geschichte. Weltrekordhalter Karsten Warholm unterlag über 400 Meter Hürden trotz starker 46,53 Sekunden dem Amerikaner Rai Benjamin, der in 46,39 Sekunden Weltjahresbestzeit lief. Der deutsche 200-Meter-Rekordler Joshua Hartmann (Köln) belegte über 100 Meter in 10,30 Sekunden Platz sieben. Christian Coleman, Weltmeister von 2019, siegte in 9,83 Sekunden vor Noah Lyles (9,85/beide USA), dem Weltmeister von 2023, und stellte dessen Jahresweltbestleistung ein.