8. August 2018, 21:37 Uhr Leichtathletik-EM in Berlin Silber für Schwanitz und Heinle

Im letzten Wettkampf seiner Karriere verpasst Diskuswerfer Robert Harting bei der Leichtathletik-EM in Berlin das Podest.

Kugelstoßerin Christina Schwanitz gewinnt Silber - vergibt den Sieg aber knapp.

Kugelstoßen, Frauen: Christina Schwanitz hat in Berlin den dritten EM-Titel im Kugelstoßen in Serie verpasst. Die 32-Jährige vom LV Erzgebirge wurde im letzten Versuch noch von der Polin Paulina Guba (19,33 Meter) abgefangen und holte mit 19,19 Meter Silber. Bronze ging an die Weißrussin Aljona Dubizkaja (18,81 Meter). "Es war ein geiler Wettkampf, der Spaß gemacht hat. Leider war es nicht das erhoffte Ende. Egal, beim nächsten Mal wird es besser gemacht", sagte Schwanitz.

Schwanitz, die ein starkes Comeback nach ihrer Babypause gefeiert hatte, war bereits im ersten Durchgang in Führung gegangen, konnte ihre Weite danach aber nicht mehr steigern. Sara Gambetta (Halle) kam auf Rang fünf (18,13), Alina Kenzel (Waiblingen) wurde Neunte (17,26).Schwanitz, Weltmeisterin von 2015, hatte 2012 und 2014 den kontinentalen Titel geholt.

Weitsprung, Männer: Weitspringer Fabian Heinle vom VfB Stuttgart hat überraschend die Silbermedaille gewonnen. Der 24-Jährige kam zweimal auf die persönliche Saison-Bestleistung von 8,13 Metern. Wegen eines möglichen Fehlers in der Messung des vierten Versuchs von Heinle legte der Deutsche Leichtathletik-Verband zudem Protest ein. Gold holte der Grieche Miltiadis Tentoglou mit 8,25 Metern. Sergej Nykyforow aus der Ukraine kam wie Heinle auf 8,13 Meter, brachte aber einen schlechteren zweiten Versuch in die Wertung ein. Die bislang letzte deutsche EM-Medaille im Weitsprung hatte Europameister Sebastian Bayer 2012 geholt.

Diskuswerfen, Männer: Olympiasieger Robert Harting hat seine letzte internationale Meisterschaft mit einem achtbaren sechsten Platz beendet. Mehr als 37 000 Zuschauer feierten den 33 Jahre alten Berliner am Mittwochabend bei der Leichtathletik-EM dennoch fast wie vor neun Jahre nach seinem WM-Triumph an gleicher Stelle. Mit seinen 64,33 Metern lag Harting zwischendurch sogar auf Silberkurs. Europameister wurde der Litauer Andrius Gudzius mit 68,46 Metern; Silber holte sich der Schwede Daniel Stahl (68,23 Meter) vor dem Österreicher Lukas Weißhaidinger (65,14).