Die norwegischen Skilangläuferinnen und Skilangläufer haben das Mixed-Staffelrennen in Beitostölen bestimmt. Lotta Udnes Weng, Mikael Gunnulfsen, Silje Theodorsen und Simen Hegstad Krüger siegten im Heimrennen über vier mal fünf Kilometer vor vier Landsleuten; Rang drei ging an Schweden. Das DSV-Team (Sofie Krehl, Albert Kuchler, Coletta Rydzek, Janosch Brugger) belegte Platz sieben. Am Samstag hatte Katharina Hennig, 26, ihren dritten Podestrang des Winters als Vierte knapp verpasst. Ihr fehlten bei eisiger Kälte 6,5 Sekunden auf Rang drei.