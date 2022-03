Langläuferin Therese Johaug gewann am Samstag am Holmenkollen in Oslo über die 30 Kilometer ihr 99. Weltcup-Rennen - und hört als mit Abstand beste Langstreckenläuferin der vergangenen Jahre auf. Die 33-Jährige siegte noch einmal so, wie sie zuletzt häufig dominiert hatte: Sie rannte allein vorne weg und düpierte die Konkurrenz. Noch während des Rennens nahm sie zwei norwegische Fahnen auf und verbeugte sich vor dem Publikum. "Blauer Himmel und viele Zuschauer: Ich bin einfach so glücklich und zugleich auch so traurig, dass die Karriere jetzt beendet ist", sagte Johaug . Ihre langjährigen Teamkolleginnen würdigten Johaug, der bei den Interviews immer wieder die Stimme stockte. Auf einen möglichen 100. Weltcup-Sieg besteht die Olympiasiegerin nicht mehr - das Saisonfinale am kommenden Wochenende lässt sie aus.