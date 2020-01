Katharina Hennig (Oberwiesenthal) und Lucas Bögl (Gaißach) haben bei der Tour de Ski der Langläufer ihre aufsteigende Form bestätigt. Auf der vierten von sieben Etappen im italienischen Toblach wurde Hennig, 23, im Verfolgungsrennen der Frauen über 10 Kilometer in der klassischen Technik Neunte. Bögl, 29, belegte über 15 Kilometer anschließend den achten Platz. Sieger des Männer-Rennens wurde überlegen der Russe Alexander Bolschunow vor seinem Teamkollegen, dem bisherigen Tourleader Sergej Ustjugow. Bolschunow übernahm dadurch auch die Gesamtführung, 16 Sekunden vor Ustjugow. Bester Deutscher im Tour-Klassement ist Bögl auf Rang 13.

Bei den Frauen gab es am Neujahrstag eine in Distanzrennen für sie ungewohnte Niederlage der Gesamtführenden Therese Johaug. Die norwegische Ausnahmeläuferin musste sich im Zielsprint ihrer Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg geschlagen geben. Heidi Weng auf Rang drei machte den norwegischen Erfolg perfekt. In der Gesamtwertung behauptete Johaug ihre Spitzenposition 22 Sekunden vor Flugstad. Hennig ist in der Tour-Wertung beste Deutsche auf dem elften Platz.