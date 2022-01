Mit einer großen Überraschung ist die Tour de Ski der Langläufer zu Ende gegangen. Friedrich Moch wurde beim finalen Kraftakt auf die Alpe Cermis am Dienstag Dritter. Auf den norwegischen Tagessieger Sjur Roethe, der 31:42,1 Minuten für den Aufstieg benötigte, fehlten dem 21-Jährigen 18,9 Sekunden, auf den zweitplatzierten Russen Alexander Spitsow 16 Sekunden. Das hervorragende deutsche Abschneiden vervollständigte Lucas Bögl, der noch vor Gesamtsieger Johannes Klaebo aus Norwegen Vierter wurde. Klaebo gewann zum zweiten Mal den Weltcup-Höhepunkt der Langläufer. Der dreimalige Olympiasieger sicherte sich vier der sechs Etappensiege. Mit seinem dritten Rang verbesserte sich Moch im Gesamtklassement auf Platz 14. Janosch Brugger beendete die Tour als 19., Bögl als 20. "Es ist schön, dass es nun auch bei uns wieder vorangeht", sagte Moch. Beide Läufer sind bereits für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert. Bei den Frauen beendete Katharina Hennig die Schlussetappe auf dem zwölften Rang, womit sie den neunten Platz in der Gesamtwertung verteidigte. "Da bin ich sehr glücklich", sagte Hennig nach dem Rennen in der von ihr ungeliebten Skating-Technik: "Das hier ist schon einer der härtesten Wettkämpfe, die man sich vorstellen kann." In den vergangenen zwei Jahren hatte Hennig die Tour de Ski jeweils auf Rang acht beendet. Den Sieg sicherte sich als erste Russin Natalja Neprjajewa.