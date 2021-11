Der viermalige Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna wird nach dem kommenden Winter seine Karriere beenden. Das teilte der Schweizer Skiverband am Mittwoch mit. Der 35-Jährige hatte bei den Winterspielen 2010 in Vancouver, 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang insgesamt vier Goldmedaillen im Einzel gewonnen. Neben seinen Olympiasiegen war Cologna auch bei der Tour de Ski und im Gesamtweltcup jeweils viermal erfolgreich.