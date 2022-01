Die beiden belarussischen Skilangläuferinnen Swetlana Andrijuk und Darja Dolidowisch sind aus noch ungeklärten Gründen von den Behörden ihres Landes de facto von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen worden. Sergej Dolidowisch, Vater und Trainer der 17-jährigen Darja, vermutete der französischen Nachrichtenagentur AFP gegenüber eine politischen Entscheidung. "Niemand kann Swetlana und Darja erklären, warum sie Opfer dieser Situation sind", sagte er. Die beiden Athletinnen hätten nicht an den Demonstrationen 2020 in Minsk teilgenommen und den offenen Brief mit der Forderung nach freien Wahlen unterzeichnet, wie es fast 2000 andere Aktive getan hätten. Das Internationale Olympische Komitee teilte mit, es stehe in Kontakt mit dem Weltskiverband und dem Nationalen Olympischen Komitee, "um die Situation zu verstehen".

Mehrere Sportler waren in den vergangenen Jahren wegen ihrer tatsächlichen oder angeblichen Unterstützung der Protestbewegung Ziel von Repressalien des Regimes von Machthaber Alexander Lukaschenko. Dolidowitsch glaubt, seine Tochter ist ein Opfer seines eigenen politischen Engagements: "Ich habe meine politische Haltung nie versteckt. Ich habe immer gesagt, dass das Land einen Wandel braucht", sagte der Trainer, der mittlerweile seinen Job verloren hat.