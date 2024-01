Der ehemalige spanische Fußball-Verbandspräsident Luis Rubiales bleibt nach dem Kuss-Skandal für drei Jahre durch die Fifa gesperrt. Die Berufungskommission hat den Einspruch des 46-Jährigen abgewiesen und die Ende Oktober verhängte Sanktion bestätigt, teilte der Weltverband am Freitag mit. Die Kommission kam ebenfalls zu dem Schluss, Rubiales habe mit seinem Verhalten bei der Siegerehrung des WM-Finales im vergangenen August "gegen die in Art. 13 des Fifa-Disziplinarreglements verankerten Grundsätze" verstoßen. Der Spanier hatte Nationalspielerin Jennifer Hermoso nach dem Endspielsieg gegen England in Sydney ohne Zustimmung auf den Mund geküsst. In seiner Heimat steht Rubiales deshalb vor einem Gerichtsprozess wegen sexuellen Übergriffs und Nötigung.