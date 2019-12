Jürgen Klopp machte sich breit und blickte grimmig zu Antonio Mohamed hinüber. Doch der Trainer von CF Monterrey hörte nicht auf, beim Schiedsrichter eine rote Karte für den Kollegen des FC Liverpool zu fordern. Klopp wurde immer wütender, schließlich äffte er seinen Widersacher mit einer Grimasse und rüden Geste nach. Dieser Trainer-Zoff an der Seitenlinie, der beiden Widersachern letztlich eine gelbe Karte einbrachte (75.), war der größte Aufreger im Halbfinale der Klub-WM in Katar. Champions-League-Sieger Liverpool setzte sich gegen die Mexikaner glanzlos dank eines Last-Minute-Treffers von Roberto Firmino (90.+1) mit 2:1 (1:1) durch. Im Endspiel treffen die Reds nun am Samstag (18.30 Uhr) auf den brasilianischen Spitzenklub Flamengo Rio de Janeiro.

"Ich bin überglücklich mit der Leistung, denn ich wusste schon vor dem Spiel: Das wird richtig hart und schwer", sagte Klopp, der das Endspiel angesichts der größeren Qualität der Südamerikaner als "noch schwerer" einstuft: "Wir müssen Kraft tanken und regenerieren. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, welcher Spieler bereit sein wird." Auch ein Einsatz des erkrankten Abwehrchefs Virgil van Dijk, der bereits gegen Monterrey ausfiel, ist fraglich. Gegen die Mexikaner traf der frühere Leipziger Naby Keita zwar früh zum 1:0 (12.), doch nach dem schnellen Ausgleich für Monterrey (14.) entwickelte sich ein zähes, bis zur Nachspielzeit völlig offenes Spiel.

Für Liverpool würde ein Finalsieg bei der Klub-WM den erstmaligen Titelgewinn in diesem offiziell höchsten Vereinswettbewerb der Welt bedeuten. Erfolgreich war der Klopp-Klub zudem auch auf dem Transfermarkt: Wie erwartet wechselt der Japaner Takumi Minamino, 24, im Januar von Red Bull Salzburg für 8,5 Millionen Euro zu den Reds. Klopp nannte den Schnäppchenkauf des flinken und dribbelstarken Rechtsaußen "fabelhaft".