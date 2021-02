Europas Champions-League-Gewinner FC Bayern München trifft im Halbfinale der Klub-WM in Katar am Montag (19 Uhr/MEZ) auf den afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly SC. Die Ägypter bezwangen im Viertelfinale am Donnerstag den katarischen Meister Al-Duhail SC 1:0 dank eines Treffers von Hussein El Shahat (30.). Die Münchner fliegen unmittelbar nach ihrem Bundesliga-Auswärtsspiel am Freitag (20 Uhr) bei Hertha BSC von Berlin aus in Katars Hauptstadt Doha.

Ungeachtet der Reise- und Wettkampfstrapazen freuen sich die Spieler des Triple-Gewinners auf das Turnier in Katar. "Es herrscht Vorfreude in der Mannschaft, und wir freuen uns auch alle auf ein paar Tage Sonne", sagte Nationalspieler Serge Gnabry im Interview mit dem Internet-Sportsender DAZN: "Wir wollten alle unbedingt, dass das Turnier ausgetragen wird." Das Ziel, so Gnabry weiter, sei "natürlich, wieder einen Titel zu gewinnen, das wäre dann der sechste".

Vor Al Ahly SC war UANL Tigres ins Halbfinale eingezogen. Der mexikanische Klub, der Nord- und Zentralamerika sowie die Karibik vertritt, setzte sich im ersten Viertelfinale gegen den Gewinner der asiatischen Eliteliga durch; gegen die südkoreanische Mannschaft von Ulsan Hyundai gab es ein 2:1 (2:1). Im Semifinale trifft Tigres auf SE Palmeiras aus Brasilien, das am Samstag zum zweiten Mal die Copa Libertadores gewonnen hatte. Kim Ki-Hee (24.) brachte Ulsan in Führung. Der frühere französische Nationalspieler Andre-Pierre Gignac drehte die Partie mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause (38./45.+5, Foulelfmeter).