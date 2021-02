Der FC Bayern plant für die Klub-WM mit Leon Goretzka und Javier Martínez. Beide Spieler, die am vergangenen Freitag positiv auf das Coronavirus getestet wurden, stehen zumindest in der offiziellen Kaderliste für das Turnier in Katar, das an diesem Donnerstag beginnt. Ob Goretzka und Martínez tatsächlich mitreisen können, ist unklar. Nicht zum Kader der Münchner gehören der Verteidiger Chris Richards, 21, der für den Rest der Saison an den Bundesliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim verliehen wird, und Stürmer Joshua Zirkzee, 19, der bis zum Saisonende zur Leihe zum abstiegsbedrohten Serie-A-Klub FC Parma wechselt. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bestätigte bei Sky, dass Parma eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro besitzt. Diese soll aber nur im Falle von Parmas Klassenverbleib gültig sein.