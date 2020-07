Von der Interims- zur Dauerlösung: Christian Eichner ist seit Mittwoch offiziell Cheftrainer des Karlsruher SC. Der 37-Jährige unterschrieb, genau wie sein Assistent Zlatan Bajramovic, einen Vertrag bis Juni 2022. Das teilte der Fußball-Zweitligist mit. Eichner und KSC-Sportchef Oliver Kreuzer waren sich schon länger über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit einig, hatten aber noch auf die Zustimmung des Vereinsbeirats warten müssen.

Eichner war nach der Entlassung von Chefcoach Alois Schwartz Anfang Februar vom Co- zum Interimstrainer aufgerückt. Er gewann zwar nur vier von 14 Spielen, führte Karlsruhe dank einer stabilisierten Defensive aber dennoch zum direkten Klassenerhalt - unter anderem durch einen 2:1-Derbysieg gegen Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart und ein 2:1 am letzten Spieltag in Fürth. Der KSC, der lange in der Abstiegszone gelegen war, überholte in der Tabelle damit noch den 1. FC Nürnberg und vermied die Relegation. "Wir sind in den letzten Monaten alle näher zusammengerückt. Jetzt haben wir die Chance, hier längerfristig etwas zu verändern und zu formen", sagte Eichner.