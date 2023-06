Zweitligaabsteiger SSV Jahn Regensburg treibt seine Kaderplanungen für die dritte Fußball-Liga voran. Innenverteidiger Robin Ziegele, 26, kommt vom FSV Zwickau in die Oberpfalz. In der abgelaufenen Drittliga-Saison kam Ziegele auf 27 Einsätze in der dritten Liga. "Robin hat bereits in den vergangenen Spielzeiten bewiesen, welche Qualitäten er im defensiven Bereich besitzt", sagte Jahn-Geschäftsführer Philipp Hausner. "Er passt charakterlich und sportlich gut ins Team." Vom Zweitligisten Karlsruher SC kommt der Offensivspieler Dominik Kother, 23, der zuletzt an Drittligist Waldhof Mannheim verliehen war. Mittelfeldspieler Niclas Anspach, 22, verlässt den Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching Richtung Oberpfalz. Zudem wechselt Stürmer Oscar Schönfelder, 22, der bereits in der vergangenen Spielzeit vom Bundesligisten Werder Bremen an den SSV Jahn ausgeliehen war, fest nach Regensburg. Angreifer Andreas Albers, 33, geht indes ablösefrei zum FC St. Pauli. Er spielte in den vergangenen vier Jahren beim Jahn, in 133 Zweitligaspielen kam er auf 36 Tore und 13 Vorlagen.