Der SSV Jahn Regensburg hat den ersten Fußball-Profi für die kommende Saison verpflichtet, es handelt sich dabei um einen Rückkehrer. Mittelfeldspieler Maximilian Thalhammer kommt im Sommer nach drei Jahren zu den Oberpfälzern zurück. Der 24-Jährige habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben, teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Schon am vergangenen Wochenende war Thalhammer nach Regensburg zurückgekehrt: Mit dem SC Paderborn verlor er beim Jahn 0:1. "Wir standen länger mit Max im Austausch und freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner fußballerischen Qualität und mit seiner Art guttut", sagte Jahns Sport-Geschäftsführer Roger Stilz. 2018/19 spielte Thalhammer schon einmal als Leihspieler für den Jahn. "Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen", sagte er: "Die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, passt zu mir." Er sei überzeugt, "den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen zu können".