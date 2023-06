Fußball-Drittligist SSV Jahn Regensburg hat Florian Ballas unter Vertrag genommen. Der 30-jährige Innenverteidiger spielte zuletzt beim Karlsruher SC in der zweiten Liga und unterschrieb beim Zweitliga-Absteiger für zwei Jahre. "Florian ist ein erfahrener Defensivspieler, der weitere Stabilität in unsere Hintermannschaft bringt. In seiner bisherigen Karriere hat er Persönlichkeits- und Führungsqualitäten bewiesen", sagte Jahn-Geschäftsführer Philipp Hausner. Ballas hat 173 Zweitligaspiele bestritten, für Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und zuletzt den KSC.