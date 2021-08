Zweitliga-Tabellenführer Jahn Regensburg kann im Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Absteiger Schalke 04 mit 5324 Zuschauern planen. Die Stadt Regensburg hat einem entsprechenden Antrag des SSV Jahn auf Ausnahmegenehmigung stattgegeben. Nachdem hinsichtlich der Sieben-Tage-Inzidenz der Schwellenwert von 35 in Regensburg an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wurde, sah die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zunächst eine Reduktion auf lediglich 1500 vor. Vor diesem Hintergrund stellte der Zweitligist einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung. Zugelassen sind nur Fans, die einen 3G-Nachweis erbringen. Trotz des perfekten Neun-Punkte-Starts ist für Trainer Mersad Selimbegovic die Rollenverteilung im Zweitliga-Heimspiel gegen den FC Schalke 04 eindeutig. "Ganz klar: Wir sind nicht der Favorit, Tabelle hin oder her. Schalke ist der große Favorit", sagte Selimbegovic am Donnerstag: "Wir sehen unsere Chancen trotzdem." Schalke ist nach dem Bundesliga-Abstieg mit nur vier Punkten in die Saison gestartet, der Jahn hat alle drei Partien gewonnen.