Nach 323 Pflichtspielen für den FC Sevilla verlässt Ivan Rakitic den spanischen Fußball-Erstligisten Richtung Saudi-Arabien. Sevilla verkündete am Dienstag eine Einigung mit dem saudi-arabischen Klub Al-Shabab und den Abschied des Publikumslieblings. "Jeder im Verein möchte Ivan Rakitic, einem der erfolgreichsten und beliebtesten Spieler unserer Geschichte, für all seinen Einsatz und sein Engagement im Laufe der Jahre danken und wünscht ihm viel Erfolg für die Zukunft", ließ der Club in einer Mitteilung verlauten. Der kroatische Mittelfeldspieler war 2011 vom damaligen Bundesligisten FC Schalke 04 nach Sevilla gewechselt. 2014 folgte der Transfer zum FC Barcelona, wo Rakitic die Champions League (2015) gewann. Den FC Sevilla führte er zu zwei Triumphen in der Europa League (2014 und 2023).