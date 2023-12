Ausländische Profi-Fußballer profitieren in Italien künftig nicht mehr von einem besonderen Steuerbonus, der steuerliche Begünstigungen vorsieht. Die italienische Regierung lehnte die Verlängerung eines entsprechenden Dekrets am späten Donnerstagabend ab. Die Steuervorteile für nicht-italienische Profi-Sportler fallen damit bereits am 1. Januar 2024 weg, so dass sie künftig wieder 45 statt 25 Prozent Steuern auf ihre Gehälter zahlen müssen. Bereits bestehende Verträge sind nicht betroffen. Das 2019 von der Conte-Regierung eingeführte sogenannte Wachstumsdekret war besonders auf die Serie A und deren Vereine zugeschnitten, um ausländische Spitzentalente anzuziehen. Bestimmte Dekrete - darunter auch dieses - müssen in Italien von Jahr zu Jahr verlängert werden, um kurz vor dem Ablauf stehende gesetzliche Fristen zu strecken.