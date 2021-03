Der Hamburger SV ist dank Tim Leibold mindestens für eine Nacht an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gesprungen. Der nach einer Rotsperre zurückgekehrte Kapitän erzielte beim 2:0 (1:0) gegen den Verfolger 1. FC Heidenheim 2:0 (1:0) einen Doppelpack, nach zuvor schwierigen Wochen feierten die Rothosen den zweiten Sieg in Folge. Der nach dem Derby gegen St. Pauli für zwei Spiele gesperrte Leibold traf per Kopf (15.) und mit rechts (50.). Auch das Fehlen des mit 20 Saisontoren erfolgreichsten HSV-Spielers Simon Terodde, der am Dienstag positiv auf Corona getestet worden war, machte sich kaum bemerkbar.

"Wenn Simon ausfällt, können wir das auffangen. Das ist wichtig zu sehen", sagte Aaron Hunt, der beim 1:0 die Vorlage gegeben hatte, bei Sky: "Wir haben von der ersten Minute an reifen Fußball gespielt, sehr dominant. Wir haben völlig verdient 2:0 gewonnen und hätten vielleicht sogar noch das eine oder andere Tor machen müssen."

Besonders vor der Pause war der HSV klar überlegen. Nach Leibolds Kopfballtreffer hätte Sonny Kittel in der 36. Minute auf 2:0 erhöhen müssen, traf völlig freistehend aber nur die Oberkante der Latte. Dennoch zeigte sich der HSV eine Woche nach dem erlösenden 2:0 im Topspiel beim VfL Bochum, dem fünf Begegnungen ohne Sieg vorausgegangen waren, wie befreit. Nach der Pause sorgte Leibold schnell für klare Verhältnisse.

Thioune hatte überraschend Bobby Wood in die Startformation berufen als Ersatz für Terodde (20 Treffer). Trotz weiterer personeller Änderungen setzte sein Team die Heidenheimer unter Druck und dominierte beinahe die gesamt Spielzeit. Die Führung durch Leibolds zweites Saisontor nach feiner Vorarbeit von Aaron Hunt war fast logisch. Kittel (37.) vergab noch vor der Pause eine Luxus-Chance. Auch in Hälfte zwei war der HSV überlegen. Die Gäste kamen kaum zum Zuge. Ihre gefürchteten Stürmer Tim Kleindienst und Christian Kühlwetter, der beim 3:2 in der Hinrunde alle drei Tore gegen die Hamburger erzielt hatte, waren abgemeldet. Die Befürchtungen vor einem Abwärtstrend des HSV sind vorerst beendet.