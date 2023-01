Die deutsche Nationalmannschaft schlägt den Weltranglistenersten Australien durch ein Tor in der letzten Minute. Damit hat das DHB-Team weiter die Chance auf den ersten WM-Titel seit 2006.

Eine Medaille ist bereits sicher: Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Indien erneut ein starkes Comeback gezeigt und ist dank des Tores von Niklas Wellen wenige Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit spektakulär ins Finale eingezogen. Das Team von Bundestrainer Andre Henning setzte sich im Halbfinale mit 4:3 (0:2) gegen Australien durch und darf weiter auf das erste WM-Gold seit 17 Jahren hoffen.

Die weiteren drei Tore für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Bhubaneswar erzielte der gebürtige Argentinier Gonzalo Peillat (42./51./58.). Für den Weltranglistenersten Australien waren Jeremy Hayward (11.), Nathan Ephraums (26.) und Blake Govers (57.) erfolgreich. Im Endspiel am Sonntag (14.30 Uhr MEZ/DAZN) bekommt es Deutschland mit Titelverteidiger Belgien oder Europameister Niederlande zu tun.

Deutschland hat mit dem Finaleinzug die erste WM-Medaille seit 2010 (Silber) in der Tasche. 2002 und 2006 holte sich die DHB-Auwahl bereits den Titel. Das deutsche Team hatte sich nach einer starken Last-Minute-Aufholjagd gegen England letztendlich in einem Shootout-Krimi für das Halbfinale qualifiziert (4:3). In dieser Partie habe seine Mannschaft "mentale Stärke" bewiesen, erklärte Henning im FIH-Interview kurz vor dem Anpfiff. Trotz des nervenaufreibenden Viertelfinals habe sein Team aber "Energie".

Nach nur einer Minute hatte allerdings Australien durch eine Strafecke die erste gute Gelegenheit, Keeper Alexander Stadler parierte jedoch sicher. Deutschland kam immer besser ins Spiel, fand gegen den dreimaligen Weltmeister jedoch kein Durchkommen. Nach einer weiteren Strafecke ging Australien schließlich durch Hayward in Führung, wenig später verhinderte Stadler den nächsten Treffer.

Das DHB-Team ließ sich dadurch aber nicht beirren und setzte Australien im zweiten Viertel immer wieder unter Druck. Doch Tom Grambusch nach einer Strafecke und Christopher Rühr scheiterten an Keeper Andrew Charter. Nach einem Konter erhöhte Ephraums. Auch nach der Halbzeit suchte Deutschland weiter den Weg nach vorne, blieb zunächst aber ohne Erfolg, hinten musste Stadler erneut entscheidend eingreifen. Peillat belohnte nach Strafecken schließlich die Offensivbemühungen des DHB-Teams und glich so auch die erneute Führung Australiens durch Govers aus. Wellen machte den Last-Minute-Sieg perfekt.