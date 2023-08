Die deutsche Hockeymannschaft gibt beim Auftakt in die Heim-EM zwei Punkte aus der Hand und steht am Montag gegen den Weltranglistenersten Niederlande schon stark unter Druck.

Von Volker Kreisl

Alles war angerichtet für ein Hockeyfest. Die Tribünen im Mönchengladbacher Hockeystadion waren vollbesetzt, die Sonne brannte auf den gewässerten Kunstrasen, und die Spieler, vor allem die Deutschen, sprinteten nach der Startsirene auf ihre Positionen, um mit dem ersten Erfolg an diesem Samstagabend ihre Heim-Europameisterschaft standesgemäß zu beginnen.

Sie sind ja die aktuellen Weltmeister in diesem Teamsport. Zudem hatte das deutsche Frauenteam am Abend zuvor schon mit einem 4:0-Sieg vorgelegt. Und trotz aller Vorsicht und allem Respekt gegenüber dem Gegner war es doch irgendwie klar, dass hier ein ebenso standesgemäßer, also hoher Sieg fällig war. Wales ist ja kein großes Hockeyland, es steht an 15. Stelle in der internationalen Rangfolge, Deutschland dagegen liegt in der Weltrangliste auf Platz fünf. Was also sollte passieren?

Ein 3:3-Endstand passierte dann, und zwar auf durchaus niederschmetternde Weise. Einen Punkt haben die Waliser dem Team von André Henning weggenommen wie den Ball mit der Kelle bei einem Tempolauf. Diese drei Punkte hätten einen beruhigenden Startvorsprung ergeben können in der Tabelle. Jetzt aber steht das Heimteam bereits unter Druck. Ein Sieg muss möglichst her im nächsten Spiel, nur, in dieser Partie am Montag um 18 Uhr geht es gegen eine der Weltmächte dieses Sports, die Niederlande, in der Bestenliste auf Platz eins. Und diese Mannschaft hatte entsprechend besser ins Turnier gefunden, sie überrollte Frankreich mit 6:0.

Wie konnte sich dies so entwickeln? Wie konnte dem zweifellos technisch und vom Zusammenspiel her tadellos spielenden Team um Kapitän Mats Grambusch dieses Remis, das tatsächlich eine Niederlage war, widerfahren? In den ersten beiden Vierteln hatte die Mannschaft das Spiel ja weitgehend im Griff. Sie fühlte sich ordnungsgemäß in ihre Aufgabe ein, und auch wenn es danach noch 0:0 stand, so hatte sie doch die besseren Chancen und die bessere Spielanlage. "Das sind jetzt gemischte Gefühle bei uns. Natürlich sind wir sehr unzufrieden, dass wir nicht gewonnen haben", sagte Lukas Windfeder.

Detailansicht öffnen Die Waliser haben allen Grund zum Jubeln: Jack Pritchard (links) verkürzt auf 1:2. (Foto: Pro Shots/Imago)

Im nächsten Abschnitt hatte sie dann ihre Attacken verfeinert. Statt hohe und weite Bälle noch vorne zu lobben, die dann doch selten von den eigenen Angreifern an der Grundlinie heruntergepflückt werden konnten, begannen sie mehr und mehr zu kombinieren. Und einer dieser klugen Flachpässe landete dann im Lauf des Angreifers Malte Hellwig, der den Ball in vollem Tempo im rechten Eck des Kastens unterbrachte.

Es wirkte wie der Auftakt zu etwas Ähnlichem wie dem, was die Niederländer am Nachmittag begangen hatten, und nun, dachten sich vermutlich auch alle professionellen Beobachter, Publikum und wohl auch die deutschen Spieler und ihr Staff: Jetzt kann nichts kann mehr anbrennen, jetzt läuft's. Erst recht, als es dann bald 2:0 stand, nach einer Strafecke, die Lukas Windfeder sicher verwandelt hatte.

Doch womöglich verließ diese Heimmannschaft schon in diesem Moment die Konzentration. Jedenfalls spielten die Waliser kurz danach in Unterzahl, die Deutschen verteidigten eine Nuance lässiger als zuvor, sprich: rannten beim Gegenstoß hinterher und konnte nur noch dabei zuschauen, wie Jack Richard zum 1:2 verkürzte.

Die Selbstverunsicherung eines Teams wächst oft in Wellen. Man rappelt sich wieder hoch, wiegt sich in Sicherheit, hat aber nicht die nötige spielerische Überlegenheit. Man ist womöglich überrascht, dass dieser doch eigentlich nominell unterlegene Gegner immer noch gut mithält und sogar weiter frech kontert, nach dem Motto: Wenn wir schon nicht gewinnen, wollen wir wenigstens noch etwas Spaß. Am Ende dieses Samstagabends in Mönchengladbach waren die Deutschen jedenfalls verunsichert: Aus dem 2:1 hatten sie ein 3:1 gemacht, dann verkürzte Wales auf 3:2, die Deutschen verteidigten tapfer, bis der Ball scharf und präzise Richtung Tor flog und Jack Pritchard seine Kelle noch einmal sachte hochhielt und dessen Flugbahn leicht manipulierte: 3:3.

Hennings Team konnte diese De-facto-Niederlage nicht mehr abwenden, die Zeit, die blieb, war zu kurz. Nun also steht das deutsche Männerteam bereits in einem eigenen Endspiel. Am Montag, gegen die Niederlande. "Mit sieben Punkten können wir immer noch Gruppenerster werden", sagte der Bundestrainer zwar und kündigte an: "Unser Fokus wird in den nächsten Tagen auf der Defensive liegen." Auf diese frühe Spannung aber hätten sie gerne verzichtet.