Nach seinem Rücktritt als Präsident des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat Werner Gegenbauer den Investor Lars Windhorst scharf kritisiert: "Er hat in den vergangenen Wochen, mitten im Abstiegskampf, den Verein angezündet. Windhorst hat eine Spaltung zu verantworten, die den Klub und alle Abteilungen schwer verunsichert hat", sagte Gegenbauer dem Tagesspiegel. Der 71-Jährige verneinte allerdings, dass er wegen der Dispute mit Windhorst sein Amt niederlege: Es sei "der richtige Zeitpunkt für einen Neuanfang, unabhängig von Personen".

Gegenbauer hatte den Rücktritt nach Herthas in der Relegation gesichertem Ligaverbleib verkündet. Damit kam er einer möglichen Abwahl bei der Mitgliederversammlung an diesem Sonntag zuvor. Windhorst, der 375 Millionen Euro in Herthas ausgegliederte Profiabteilung investiert hat, hatte dem Präsidium Fehlinvestitionen des Geldes vorgeworfen. "Ein sportlicher Effekt ist aus dem Zufluss der Mittel nicht zu sehen", gab Gegenbauer zu: "Das ist unsere Verantwortung, und er hat natürlich das Recht, seine Enttäuschung zu artikulieren. Über Form und Inhalt lässt sich streiten."

Der Unternehmer und ehemalige Hertha-Ultra Kay Bernstein, der für das Präsidentenamt kandidieren will, mahnte zur Besonnenheit: "Es müssen jetzt alle mal zur Ruhe kommen. Alle brauchen eine Yoga-Session", sagte Bernstein. Gegenbauers Nachfolge kann erst bei einer weiteren Versammlung in vier Wochen geklärt werden. Bernstein rechnet mit mindestens drei weiteren Kandidaten.