Nach einem großen Corona-Ausbruch wird die Personalnot bei Hertha BSC im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga immer größer. "Jetzt reicht es irgendwann mal", stöhnte Trainer Tayfun Korkut vor dem schweren Auswärtsspiel beim SC Freiburg (Samstag): "Das könnte jetzt auch mal etwas fernbleiben, was wir in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben."

Besonders im Tor und der Innenverteidigung steht Korkut vor Problemen. Auch Stammkeeper Alexander Schwolow wurde nun positiv auf das Coronavirus getestet und fällt in Freiburg aus. Da sich die Ersatz-Torhüter Rune Jarstein und Oliver Christensen nach Verletzungen noch im Aufbautraining befinden, werden wohl Nils Körber, der selbst gerade erst wieder ins Training eingestiegen ist, oder U23-Torwart Marcel Lotka zwischen den Pfosten stehen. Korkut kommentierte die außergewöhnliche Situation spitz: "Für was ist die Nummer zwei da? Für was ist die Nummer drei da? Für was ist die Nummer vier da? Die machen ja nicht Urlaub. Ich kann Ihnen sagen: Die sind heiß."