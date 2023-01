Niederlechner in Berlin

Hertha BSC plant vor dem wichtigen Bundesliga-Auftaktspiel beim Tabellenvorletzten VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr) eine Überraschung auf dem Fußballtransfermarkt. Als Verstärkung für die Offensive soll Stürmer Florian Niederlechner bereits ein halbes Jahr früher als geplant vom Konkurrenten FC Augsburg nach Berlin wechseln. Der 32-Jährige kam am Dienstag an der Hertha-Geschäftsstelle an, wie der Sender Sky berichtete.

Herthas Trainer Sandro Schwarz äußerte sich dazu am Dienstag noch unkonkret: "Lasst uns mal abwarten, bis es offiziell ist. Es ist auf dem Weg, das ist kein großes Geheimnis. Wir werden mal schauen, wann er endgültig auf dem Trainingsplatz stehen kann." Im Hinblick auf die Bundesligaaufgabe am Samstag sagte Schwarz: "Jetzt ist wieder Wettkampf. Wir brauchen Wettkampfgier."