Die Quarantäne ist vorbei, jetzt beginnt der Marathon im Abstiegskampf: Nur kurz werden Trainer Pal Dardai und die Fußballprofis von Hertha BSC die Rückkehr in die Freiheit genießen, wenn sich für sie an diesem Wochenende nach 14 Tagen Corona-Zwangspause die Tore zum Trainingsplatz wieder öffnen. Bei sechs Spielen binnen 19 Tagen könnte das Restprogramm zum Himmelfahrtskommando werden. "Jeder ist bereit und will unbedingt zum Training kommen", sagte Dardai: "Wichtig ist, dass wir nächstes Jahr in der Bundesliga spielen." Drei Spiele weniger als die Konkurrenz hat Hertha auf Rang 17 und drei Punkte Rückstand auf die Relegation. Die Aufholjagd beginnt am Montag (18 Uhr) beim Mitbewerber FSV Mainz 05.