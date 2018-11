20. November 2018, 10:41 Uhr Handball-Weltmeisterschaft Spielplan der Handball-WM 2019 - Alle Paarungen und Termine

Viermal Weltmeister in acht Jahren: Frankreichs Kapitän Nikola Karabatic stemmt 2017 den WM-Pokal in die Höhe.

Vom 10. bis 27. Januar 2019 findet die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark statt. Alle Paarungen, Termine und Spielorte in unserem Spielplan im Überblick.

Deutschland und Dänemark tragen gemeinsam die 26. Handball-Weltmeisterschaft der Männer aus. Gespielt wird vom 10. bis 27. Januar 2019 in insgesamt sechs Städten: Berlin, Hamburg, München und Köln sind Gastgeber in Deutschland - Kopenhagen und Herning tragen die Spiele in Dänemark aus.

Modus der Handball-WM 2019

24 Länder nehmen an der Vorrunde der Handball-Weltmeisterschaft teil, aufgeteilt in vier Gruppen zu je sechs Teams. Die drei Bestplatzierten einer Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, die letzten drei Teams nehmen am President's Cup teil.

Die Hauptrunde bestreiten die verbliebenen Mannschaften in zwei Gruppen zu je sechs Teams. Die ersten beiden Mannschaften der jeweiligen Gruppen ziehen schließlich ins Halbfinale ein und spielen in Herning den neuen Handball-Weltmeister aus.

Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre Vorrundenspiele in Gruppe A in Berlin. Mit Frankreich trifft die deutsche Auswahl auf den amtierenden Weltmeister. Sollte sich das DHB-Team für die nächste Runde qualifizieren, finden die Hauptrunden-Spiele der Nationalmannschaft in Köln statt.

Die Vorrunden-Spiele der Nationalmannschaft im Überblick:

10.1., 18.15 Uhr: Korea - Deutschland

12.1., 18.15 Uhr: Deutschland - Brasilien

14.1., 18.00 Uhr: Russland - Deutschland

15.1., 20.30 Uhr: Deutschland - Frankreich

17.1., 18.00 Uhr: Deutschland - Serbien

Alle Paarungen der Handball-WM 2019

In unserer Übersicht sind alle Termine und Paarungen der Handball-WM 2019 chronologisch sortiert. Alle aktuellen Meldungen zur Handball-WM finden Sie darüber hinaus auf unserer Themenseite.

Vorrunde - 1. Spieltag

Do. 10.1.

18.15 Uhr, Gruppe A in Berlin: Korea - Deutschland

20.15 Uhr, Gruppe C in Kopenhagen: Chile - Dänemark

Fr. 11.1.

15.30 Uhr, Gruppe B in München: Japan - Mazedonien

15.30 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Angola - Katar

18.00 Uhr, Gruppe A in Berlin: Serbien - Russland

18.00 Uhr, Gruppe B in München: Island - Kroatien

18.00 Uhr, Gruppe C in Herning: Saudi-Arabien - Österreich

18.00 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Argentinien - Ungarn

20.30 Uhr, Gruppe A in Berlin: Brasilien - Frankreich

20.30 Uhr, Gruppe B in München: Bahrein - Spanien

20.30 Uhr, Gruppe C in Herning: Tunesien - Norwegen

20.30 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Ägypten - Schweden

Vorrunde - 2. Spieltag

Sa. 12.1.

15.00 Uhr, Gruppe C in Herning: Österreich - Chile

15.30 Uhr, Gruppe A in Berlin: Russland - Korea

17.30 Uhr, Gruppe C in Herning: Norwegen - Saudi-Arabien

18.15 Uhr, Gruppe A in Berlin: Deutschland - Brasilien

20.15 Uhr, Gruppe C in Herning: Dänemark - Tunesien

20.30 Uhr, Gruppe A in Berlin: Frankreich - Serbien

So. 13.1.

14.00 Uhr, Gruppe B in München: Mazedonien - Bahrein

15.30 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Katar - Ägypten

16.30 Uhr, Gruppe B in München: Kroatien - Japan

18.00 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Ungarn - Angola

19.00 Uhr, Gruppe B in München: Spanien - Island

20.30 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Schweden - Argentinien

Vorrunde - 3. Spieltag

Mo. 14.1.

15.00 Uhr, Gruppe C in Herning: Tunesien - Chile

15.30 Uhr, Gruppe A in Berlin: Serbien - Brasilien

15.30 Uhr, Gruppe B in München: Island - Bahrein

15.30 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Ungarn - Qatar

17.30 Uhr, Gruppe C in Herning: Norwegen - Österreich

18.00 Uhr, Gruppe A in Berlin: Russland - Deutschland

18.00 Uhr, Gruppe B in München: Kroatien - Mazedonien

18.00 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Argentinien - Ägypten

20.15 Uhr, Gruppe C in Herning: Dänemark - Saudi-Arabien

20.30 Uhr, Gruppe A in Berlin: Frankreich - Korea

20.30 Uhr, Gruppe B in München: Spanien - Japan

20.30 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Schweden - Angola

Vorrunde - 4. Spieltag

Di. 15.1.

15.30 Uhr, Gruppe A in Berlin: Russland - Brasilien

16.15 Uhr, Gruppe C in Herning: Saudi-Arabien - Tunesien

18.00 Uhr, Gruppe A in Berlin: Korea - Serbien

18.30 Uhr, Gruppe C in Herning: Norwegen - Chile

20.30 Uhr, Gruppe A in Berlin: Deutschland - Frankreich

- Frankreich 20.45 Uhr, Gruppe C in Herning: Österreich - Dänemark

Mi 16.1.

15.30 Uhr, Gruppe B in München: Japan - Island

15.30 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Angola - Argentinien

18.00 Uhr, Gruppe B in München: Kroatien - Bahrein

18.00 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Ungarn - Ägypten

20.30 Uhr, Gruppe B in München: Mazedonien - Spanien

20.30 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Katar - Schweden

Vorrunde - 5. Spieltag

Do 17.1.

15.00 Uhr, Gruppe C in Herning: Chile - Saudi-Arabien

15.30 Uhr, Gruppe A in Berlin: Brasilien - Korea

15.30 Uhr, Gruppe B in München: Bahrein - Japan

15.30 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Ägypten - Angola

17.30 Uhr, Gruppe C in Herning: Österreich - Tunesien

18.00 Uhr, Gruppe A in Berlin: Deutschland - Serbien

- Serbien 18.00 Uhr, Gruppe B in München: Mazedonien - Island

18.00 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Katar - Argentinien

20.15 Uhr, Gruppe C in Herning: Dänemark - Norwegen

20.30 Uhr, Gruppe A in Berlin: Frankreich - Russland

20.30 Uhr, Gruppe B in München: Spanien - Kroatien

20.30 Uhr, Gruppe D in Kopenhagen: Schweden - Ungarn

Hauptrunde

Sa. 19.1.

18.00 Uhr, Gruppe I in Köln: Spiel 1/I

18.00 Uhr, Gruppe II in Herning: Spiel 1/II

20.30 Uhr, Gruppe I in Köln: Spiel 2/I

20.30 Uhr, Gruppe II in Herning: Spiel 2/II

So. 20.1.

18.00 Uhr, Gruppe I in Köln: Spiel 3/I

18.00 Uhr, Gruppe II in Herning: Spiel 3/II

20.30 Uhr, Gruppe I in Köln: Spiel 4/I

20.30 Uhr, Gruppe II in Herning: Spiel 4/II

Mo. 21.1.

18.00 Uhr, Gruppe I in Köln: Spiel 5/I

18.00 Uhr, Gruppe II in Herning: Spiel 5/II

20.30 Uhr, Gruppe I in Köln: Spiel 6/I

20.30 Uhr, Gruppe II in Herning: Spiel 6/II

Mi. 23.1.

15.30 Uhr, Gruppe I in Köln: Spiel 7/I

15.30 Uhr, Gruppe II in Herning: Spiel 7/II

18.00 Uhr, Gruppe I in Köln: Spiel 8/I

18.00 Uhr, Gruppe II in Herning: Spiel 8/II

20.30 Uhr, Gruppe I in Köln: Spiel 9/I

20.30 Uhr, Gruppe II in Herning: Spiel 9/II

President's Cup

Sa. 19.1.

13.00 Uhr in Köln: 4. Gruppe A - 4. Gruppe B

13.00 Uhr in Kopenhagen: 6. Gruppe A - 6. Gruppe B

15.30 Uhr in Köln: 4. Gruppe C - 4. Gruppe D

15.30 Uhr in Kopenhagen: 6. Gruppe C - 6. Gruppe D

18.00 Uhr in Kopenhagen: 5. Gruppe A - 5. Gruppe B

20.30 Uhr in Kopenhagen: 5. Gruppe C - 5. Gruppe D

So. 20.1.

13.00 Uhr in Köln: Sieger 4. A/B - Sieger 4. C/D

13.00 Uhr in Kopenhagen: Verlierer 6. A/B - Verlierer 6. C/D

15.30 Uhr in Köln: Verlierer 4 A/B - Verlierer 4. C/D

15.30 Uhr in Kopenhagen: Sieger 6. A/B - Sieger 6. C/D

18.00 Uhr in Kopenhagen: Verlierer 5. A/B - Verlierer 5. C/D

20.30 Uhr in Kopenhagen: Sieger 5. A/B - Sieger 5. C/D

Halbfinale

Fr. 25.1.

17.30 Uhr in Hamburg: HF1

20.30 Uhr in Hamburg: HF2

Finalrunde

Sa. 26.1.

17.30 Uhr in Herning: Spiel um Platz 7

20.30 Uhr in Herning: Spiel um Platz 5

So. 27.1.