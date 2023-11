Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat zum dritten Mal in Serie die Klub-WM im Handball gewonnen. Der Meisterschaftszweite der Bundesliga siegte am Sonntag im saudi-arabischen Dammam im deutschenEndspiel gegen den European-League-Gewinner Füchse Berlin mit 34:32 (29:29, 13:16) nach Verlängerung und holte wie 2021 und 2022 die Trophäe. Beste Werfer bei den Magdeburgern, die sich im Halbfinale gegen Polens Topteam KS Kielce mit 28:24 durchgesetzt hatten, waren Albin Lagergren und Janus Smarason mit jeweils sieben Toren. Für den Hauptstadtklub, der in der Vorschlussrunde den spanischen Serienmeister FC Barcelona durch ein 35:34 nach Verlängerung ausgeschaltet hatte, traf Mathias Gidsel neun Mal.