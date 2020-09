Der THW Kiel gewinnt gegen Flensburg den Handball-Supercup - einige der buchbaren Zuschauerplätze bleiben leer. LeBron James zieht mit den Lakers ins NBA-Finale ein. Hamilton startet in Sotschi von der Pole.

Meldungen im Sportticker

Handball, Supercup: Rekordchampion THW Kiel hat zum Auftakt der nationalen Handball-Saison seinem Erzrivalen SG Flensburg-Handewitt die Grenzen aufgezeigt. Der "Corona-Meister" um seinen neuen Spitzenspieler Sander Sagosen gewann das Supercup-Duell mit 28:24 (14:13) und feierte damit seinen insgesamt zehnten Triumph im Wettbewerb. Nach der monatelangen Corona-Zwangspause waren Kiels Sagosen und Niclas Ekberg mit jeweils sieben Treffern die besten Werfer in Düsseldorf, wo lediglich 2100 Zuschauer das enge, aber nur teilweise hochklassige Match verfolgten.

Laut Zulassung hätten eigentlich 2640 Fans die Partie im ISS Dome sehen dürfen. Nach der "Blamage" in der Champions League gegen den HBC Nantes (27:35), das gab Kiels Trainer Filip Jicha nach dem Abpfiff bei Sky zu, "haben wir uns ein bisschen geschämt". Der frühere Welthandballer sah ein Spiel mit "vielen Fehlern, aber auch großer Bereitschaft. Das hat Spaß gemacht." Zufrieden zeigte sich auch Mark Machulla - trotz der Niederlage. "Es war sehr positiv, dass wir uns überhaupt wieder vor Zuschauern präsentieren konnten", sagte der Coach der Flensburger: "45 Minuten haben wir es heute sehr gut gemacht. Insgesamt war es ein Auftritt, der mir Mut macht."

Die Liga startet am kommenden Donnerstag nach Monaten des Zitterns in ihre 55. Saison. Trotz der wieder zugelassenen Zuschauer ist es eine von Ungewissheit geprägte Spielzeit, da die derzeitige Hallen-Auslastung ein Überleben der Klubs nur kurzfristig sichert.

Basketball, NBA: LeBron James und seine Los Angeles Lakers stehen in den Finals der nordamerikanischen Profiliga NBA. Der 35-Jährige führte sein Team mit 38 Punkten, 16 Rebounds und zehn Assists in Spiel fünf der Halbfinalserie gegen die Denver Nuggets zum 117:107-Erfolg. "Wir werden das heute Abend genießen, aber wir wissen, dass wir noch größere Fische an der Angel haben", sagte James bei der Pokalübergabe für den Titelträger der Western Conference: "Wir wissen, dass es ein größeres Ziel gibt."

James, der allein im letzten Viertel 16 Punkte erzielte, steht zum zehnten Mal in seiner glanzvollen Karriere im Finale. Für den 16-maligen Meister aus Los Angeles ist es der erste Einzug in die Endspielserie seit dem bislang letzten Titelgewinn vor zehn Jahren. Gegner sind die Miami Heat oder der alte Lakers-Rivale Boston Celtics mit Nationalspieler Daniel Theis (Play-off-Stand 3:2).

Bundesliga, Frauen: Drittes Spiel, dritter Sieg - und weiter ohne Gegentor: Mitfavorit Bayern München hat sich in der Frauen-Bundesliga auch gegen den SC Freiburg keine Blöße gegeben. Nationalspielerin Marina Hegering, die im Sommer aus Essen gekommen war, erzielte beim 1:0 (0:0) in der 66. Minute das Tor des Tages. Am Sonntag können Double-Gewinner VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen mit den Bayern gleichziehen.

Formel 1, Sotschi: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht von der Pole Position aus auf die Jagd nach dem Schumacher-Rekord. Der Engländer im Mercedes sicherte sich im Qualifying zum Großen Preis von Russland (Sonntag, 13.10 Uhr MESZ/RTL und Sky) den ersten Startplatz vor Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull und seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland). Gewinnt Hamilton das Rennen am Sonntag, dann stellt er mit 91 Siegen die Bestmarke von Michael Schumacher ein.

Für Ferrari und Sebastian Vettel verlief das Qualifying erneut höchst enttäuschend. Der Heppenheimer schied nach einem Unfall im zweiten Abschnitt aus und wird nur von Platz 15 starten. Sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) kam im erneut schwachen SF1000 nicht über Position elf hinaus. Für Hamilton ist es bereits die siebte Pole im zehnten Saisonrennen und die 96. seiner Laufbahn.

Formel 2: Mick Schumacher hat mit dem zweiten Saisonsieg seine Gesamtführung in der Formel 2 ausgebaut. Der 21-Jährige gewann am Samstag den 19. Saisonlauf in Sotschi nach einer klugen Vorstellung vor dem Japaner Yuki Tsunoda, der von der Pole Position gestartet war. Dritter auf dem Olympia-Gelände von 2014 wurde der Brite Callum Ilott. Im Klassement hat Schumacher nun 186 Punkte auf dem Konto und liegt fünf Rennen vor Saisonende 18 Zähler vor Verfolger Ilott.