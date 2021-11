Das für Samstagabend angesetzte Handball-Bundesligaspiel von Flensburg-Handewitt bei TSV Hannover-Burgdorf ist wegen weiterer Impfdurchbrüche im Flensburger Team abgesagt worden. Nachdem am Vortag Kreisläufer Simon Hald positiv auf Corona getestet und in häusliche Quarantäne geschickt worden war, seien weitere PCR-Testungen im Team und im Umfeld vorgenommen worden. Dabei wurden "vier Betroffene" ermittelt, die nach SG-Angaben "leichte bis keine Symptome aufweisen". Das Quartett sei vollständig geimpft und habe sich in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne begeben, teilten die Flensburger mit.