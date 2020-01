Handball, DHB-Team: Die deutschen Handballer treten die Reise zur Europameisterschaft mit einer erfolgreichen Generalprobe und auch noch jeder Menge Arbeit im Gepäck an. Trotz des 32:28 (15:14)-Siegs im abschließenden Testspiel am Montag in Wien gegen Österreich hat die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop noch erhebliches Steigerungspotenzial.

"Wir haben viel probiert, viel gewechselt, es sind viele wichtige Erkenntnisse dazu gekommen. Trotzdem konnten wir gewinnen, auch das ist wichtig", betonte Prokop im ARD-Interview. "Nach einer guten Anfangsphase bringen wir die Österreicher einfach zu leicht zurück, weil wir auch zu halbherzig in die Zweikämpfe gehen", kritisierte er, aber "am Ende ist es wichtig, dass wir bei uns geblieben sind". Erst im zweiten Durchgang wurde die DHB-Auswahl etwas besser und setzte sich auch wegen einer erneut starken Leistung von Torhüter Johannes Bitter letztlich verdient durch. Bester Werfer der deutschen Mannschaft war Neuling Patrick Zieker mit sechs Toren. Am Dienstag wird die DHB-Auswahl von der österreichischen Hauptstadt ins norwegische Trondheim fliegen.

Tennis, Kerber: Tennisspielerin Angelique Kerber ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Die Wimbledonsiegerin von 2018 unterlag am Montag gleich in der ersten Runde des WTA-Turniers von Brisbane gegen die Australierin Samantha Stosur mit 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). In einer umkämpften Partie musste sich die 31 Jahre alte Kielerin nach 1:54 Stunden der Weltranglisten-98. geschlagen geben und kassierte so einen Dämpfer in der Vorbereitung auf die Australian Open. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 20. Januar.

Die Weltranglisten-18. Kerber hatte neben der Teilnahme am Turnier in Brisbane auch einen Start in Adelaide geplant. Sie wird in dieser Saison vom neuen Trainer Dieter Kindlmann betreut. Vor dem Jahreswechsel hatte Deutschlands Nummer 1 für das Finale bei einem Einladungsturnier auf Hawaii kurzfristig absagen müssen, aber keine Auswirkungen auf ihre Auftritte in Australien erwartet.

Fußball, TV: Borussia Mönchengladbachs Manager Max Eberl hat sich für eine Mischung aus Free- und Pay-TV beim neuen Fernsehvertrag ausgesprochen. "Es ist immer schön, wenn das Free-TV Fußballspiele zeigt", sagte Eberl am Montag: "Aber wir haben doch alle Kinder. Und für die werden diese Sachen wie DAZN alltäglich. Wir laufen da auf eine Kreuzung zu, an der es heißt, das Free-TV mitzunehmen, aber auch die neuen Facetten zuzulassen."

Von 2021 an soll es drei weitere Bundesliga-Übertragungen im frei zu empfangenden TV geben. Die beiden Relegationsspiele zwischen 1. und 2. Liga sowie der Zweitliga-Auftakt werden laut einem Bericht des Fachmagazins "Sponsors" und der "Bild" in der kommenden Rechteperiode nicht mehr für Pay-TV-Anbieter ausgeschrieben. "Die Anzahl der Spiele im Free-TV wird bei der nächsten Ausschreibung größer sein", hatte DFL-Chef Christian Seifert der "Bild am Sonntag" gesagt.

Derzeit sind drei Erstligaspiele, die Relegation zwischen 2. und 3. Liga sowie der Supercup im Free-TV zu sehen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will die Medienrechte von der Saison 2021/22 an zu Beginn dieses Jahres ausschreiben. "Rituale im Leben und im Fußball sind wichtig. Da gibt es ein paar wie die 'Sportschau' oder das 'Sportstudio'", sagte Eberl. "Das sind Anbieter, die den Fußball weiter marktgerecht verteilen sollen. Diese Rituale müssen wir erhalten. Das sind Anker, die du in dieser verrückten Welt brauchst." Bisher zeigen ARD und ZDF Zusammenfassungen in der "Sportschau" und im "Aktuellen Sportstudio".