Der THW Kiel hat das Topspiel der Handball-Bundesliga gegen den SC Magdeburg gewonnen. Kiel setzte sich nach einem turbulentem Spiel mit 34:33 (19:16) beim Meister und Klub-Weltmeister Magdeburg durch und übernahm zunächst die Tabellenführung. Das Ergebnis mache ihn "glücklich", sagte Coach Filip Jicha, der Sieg sei nicht selbstverständlich: "Daher bin ich ein stolzer Trainer."

Die 6600 Fans in Magdeburg sahen ein schnelles und torreiches Spiel, in dem beide Teams anfangs mit spektakulären Abschlüssen die Fans unterhielten. Erst kurz vor der Pause zog das Kieler Team auf drei Tore - und danach auf acht Treffer davon. Torwart Niklas Landin war stets ein sicherer Rückhalt. Magdeburg verkürzte zwar, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen. Weiterhin stehen die Magdeburger auf Platz vier, haben allerdings weniger Spiele absolviert als die ersten drei Teams. "Wir haben 40 Minuten lang eine unglaubliche Qualität gezeigt", sagte der ehemalige Welthandballer Jicha später, "dann verlieren wir zwar ein bisschen den Faden, haben aber am Ende die Ruhe bewahrt."