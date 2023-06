Schock für Handball-Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen: Der langjährige Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer wird seinem Verein neben der Vorbereitung auf die kommende Saison auch über "weite Teile der Hinrunde" fehlen. "Es ist die denkbar bitterste Nachricht zum Start der Sommerpause", erklärten die Löwen. Der 36 Jahre alte Linksaußen sei nach Saisonende wegen anhaltender Schmerzen operiert worden, dabei sei eine Kreuzband-Meniskus-Verletzung festgestellt worden, so der Handball-Bundesligist. Der Eingriff am Mittwoch verlief erfolgreich, erklärten die Löwen, Gensheimer könne sich "ab sofort auf Reha-Maßnahmen konzentrieren". Der Linksaußen wurde mit den Löwen in der abgelaufenen Saison Pokalsieger und beendete die Liga auf Rang fünf. Die Löwen planen nach eigenen Angaben auf Gensheimers Linksaußenposition nun mit den beiden 19-Jährigen Lion Zacharias und David More.