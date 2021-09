Rückenwind für den THW Kiel, Rückschlag für die SG Flensburg-Handewitt: Eine Woche vor dem Handball-Landesderby der Erzrivalen hat sich Rekordmeister Kiel in der Bundesliga schon einen kleinen Vorteil verschafft. Der Titelverteidiger setzte sich am zweiten Spieltag bei der MT Melsungen 33:26 (16:12) durch, während Flensburg gegen den HC Erlangen nur zu einem 27:27 (13:12) kam. "Meine Jungs waren leidenschaftlich und emotional, aber nicht konsequent genug", haderte SG-Trainer Maik Machulla. Im Topduell des zweiten Spieltages gewann der SC Magdeburg am Sonntag beim einstigen Meister Rhein-Neckar Löwen 28:25.