- Derby-Pleite mit Folgen: Die SG Flensburg-Handewitt hat sich am Tag nach der Niederlage beim THW Kiel (19:29) von Maik Machulla, 46, getrennt. Dies teilte der Handball-Bundesligist am Montag mit. Machulla war seit Sommer 2017 als Cheftrainer der SG tätig, unter ihm hatte Flensburg in den Jahren 2018 und 2019 die Meisterschaft gewonnen und landete 2020 und 2021 jeweils auf dem zweiten Platz. Zuletzt waren die Flensburger allerdings im Halbfinale des DHB-Pokal ausgeschieden und hatten das Final Four in der European League, das in dieser Saison in Flensburg stattfindet, verpasst. In der Bundesliga liegt die SG nach der Niederlage in Kiel mit vier Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze auf dem vierten Platz.