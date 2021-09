Die Allacher A-Junioren geben an diesem Samstag (16 Uhr) ihr Heimdebüt in der Handball-Bundesliga. Der Saisonstart vor einer Woche war für das Team von Trainer Andreas Krauß bei der HG Oftersheim/Schwetzingen mit 22:25 (9:11) verloren gegangen, das soll nun gegen den Nachwuchs des Drittligisten Salamander Kornwestheim anders werden. Die Baden-Württemberger kassierten in ihrem ersten Saisonspiel zu Hause gegen das Internat der Rhein Neckar-Löwen mit 21:38 eine herbe Klatsche und reisen als Außenseiter nach München. Trainer Krauß muss zugleich die Weggänge seiner Leistungsträger kompensieren. Torwart Louis Oberosler, U19-Europameister Stephan Seitz, Kreisläufer Cedric Riesner und Spielgestalter Philipp Hlawatsch zählen nun zum Kader des Zweitligaabsteigers TuS Fürstenfeldbruck.