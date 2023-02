Den Profis Jean-Luc Dompe, 27, und William Mikelbrencis, 18, vom Zweitligisten HSV droht Ärger wegen eines mutmaßlichen Autorennens in der Hamburger Innenstadt. Das berichten die Bild sowie lokale Medien. Ein BMW, der Dompe gehören soll, war am Montagabend an der Hafenstraße im Stadtteil St. Pauli in eine Bushaltestelle gerast. Zuvor habe sich der Fahrer ein Rennen mit einem Mercedes geliefert, der auf Mikelbrencis zugelassen sei. Ein Polizei-Sprecher bestätigte die Namen auf Anfrage nicht, jedoch die "Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und unerlaubten Entfernens vom Unfallort". Man habe die Anschrift des Fahrzeughalters überprüft, dabei handele es sich um einen 27 Jahre alten Franzosen. Er habe "eine leichte Verletzung an der Hand" aufgewiesen, die Polizei gehe bislang davon aus, dass es sich um den Unfallfahrer handele.