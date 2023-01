Marcell Jansen bleibt Präsident des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Auf der Mitgliederversammlung am Samstag verfehlten zwei zusammengeführte Abwahlanträge die erforderliche Zweidrittelmehrheit deutlich. "Ich bedanke mich für die Klarheit. Für uns, nicht für mich persönlich", sagte der 37-jährige frühere Fußballnationalspieler. 73,43 Prozent der Mitglieder lehnten den Antrag ab. Insgesamt waren 636 Stimmen abgegeben worden. In seiner Rede hatte Jansen, der seit 2019 an der Spitze des Klubs steht, zuvor Fehler eingeräumt. Er steht beim HSV seit einiger Zeit in der Kritik. Ihm wurde unter anderem die Verletzung von Kontrollpflichten gegenüber dem früheren Vorstand und AG-Anteilseigner Thomas Wüstefeld vorgeworfen.