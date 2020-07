Vereinslegende Horst Hrubesch, 69, kehrt nach fast vier Jahrzehnten zum Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zurück. Der langjährige DFB-Trainer soll als Verantwortlicher des Nachwuchsleistungszentrums "die Prozesse in der Talententwicklung" vorantreiben, teilte der Klub mit. Hrubesch arbeitete von 2000 bis 2016 im Nachwuchsbereich des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). 2008 wurde er mit der U19, ein Jahr später mit der U21 Europameister, 2016 gewann er als Trainer mit der Olympiaauswahl in Rio die Silbermedaille. Der frühere Mittelstürmer hatte in seiner Karriere von 1978 bis 1983 für den HSV gespielt, gewann 1983 den Europapokal der Landesmeister und erzielte in 159 Spielen 96 Tore für die Hamburger.